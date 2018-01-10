СМИ: ФИФА решила использовать ВАР на чемпионате мира-2018

ФИФА решила использовать видеоассистентов судьи ( ВАР) на чемпионате мира-2018, сообщает AS. Впрочем, последнее слово остается за Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ). Техническое заседание ИФАБ состоится 22 января. Возможно, окончательный вердикт будет вынесен уже в этот день. В таком случае, судейский комитет ФИФА получит возможность составить списки видеоарбитров, которые приедут в июне в Россию. Но не исключено, что ИФАБ отложит принятие решения до 2 марта, когда должно состояться ежегодное заседание этого органа.

Напомним, ИФАБ в марте 2016 года одобрил тестирование системы ВАР. Она была использована во время Кубка конфедераций-2017 и клубного чемпионата мира-2017. В этом сезоне ее применяют в чемпионатах Италии и Германии. Во Франции система начнет использоваться со следующего сезона. Применение ВАР в чемпионате России также может начаться с сезона-2018/19.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.