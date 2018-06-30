СМИ: ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения на матчах ЧМ-2018

ФИФА больше не будет сотрудничать с бывшим форвардом сборной Аргентины Диего Марадоной, утверждает Diario Correo. Ранее аргентинец посещал матчи чемпионата мира-2018 в качестве посла.

Причиной прекращения сотрудничества стало поведение Марадоны на матче группового этапа мирового первенства между сборными Нигерии и Аргентины (1:2). Он показывал неприличные жесты после победного гола аргентинской команды, а также кричал на болельщиков сборной Нигерии.

Ранее появилась информация, что Марадона получает за посещение каждого матча по 10 тысяч фунтов стерлингов от ФИФА.

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