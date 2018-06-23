СМИ: Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу и доставлен в больницу

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды после столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание, сообщает Depor.com. Футболист покинул поле "Арены Химки" на машине скорой помощи и доставлен в одну из московских клиник. В настоящее время его состояние стабильно. Фарфан прошел обследование и пока остается в больнице.

Напомним, сборная Перу готовится к матчу третьего тура группового турнира чемпионата мира с командой Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 26 июня.

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