СМИ: Египет, Иран и Дания рассматривают Уфу в качестве размещения для ЧМ-2018

Президент "Уфы" Марат Магадеев рассказал, что три участницы чемпионата мира-2018 рассматривают столицу Башкирии в качестве места размещения на время турнира. По его словам, базу рассматривали Иран, Египет и Дания. Ранее сообщалось, что египтяне во время ЧМ-2018 планируют базироваться в Грозном.

- Уфа действительно попала в перечень городов, которые могут принимать команду-участницу чемпионата мира. Это возможно благодаря тому, что город полностью соответствует требованиям ФИФА: часовой подлет к городу, где будет игра, не более часа езды от аэропорта до места проживания, после саммитов стран ШОС и БРИКС у нас в городе представлены гостиницы всех мировых брендов, хорошее состояние дорожной инфрастуктуры.

– Кто приезжал?

– Официально приезжали Египет, Иран и Дания. Представители Саудовской Аравии, вроде приезжали первыми, но неофициально, поэтому данных у меня нет.

– Известно когда команды определятся с базами для подготовки к чемпионату мира?

– До середины января, если не ошибаюсь.