СМИ: Дуглас Коста может пропустить остаток чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Дуглас Коста может пропустить 15-20 дней из-за травмы, сообщает O Globo. 27-летний форвард получил повреждение мышц правого бедра в матче чемпионата мира с командой Коста-Рики (2:0).

Таким образом, нападающий рискует завершить чемпионат мира досрочно, учитывая сроки восстановления и набор подходящей формы. При самом благоприятном исходе для команды и для игрока, он может вернуться к полуфиналу или финалу турнира.

Отметим, ранее сообщалось, что Коста пропустит заключительный матч группового этапа против Сербии, который пройдет 27 июня на московском стадионе "Спартак".

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