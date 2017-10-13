СМИ: Чили подаст жалобу на результат матча Перу – Колумбия

Национальная футбольная ассоциация Чили (ANFP) намерена подать апелляцию на результат матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Перу и Колумбии​ (1:1), утверждает Mirror. Данный результат позволил колумбийцам напрямую выйти на турнир, а их соперникам гарантировал участие в стыковых матчах.

Во время встречи нападающий Колумбии Радамель Фалькао о чем-то поговорил с полузащитником перуанцев Ренато Тапией. Позже оба футболиста признали обсуждение результатов параллельных игр между Бразилией и Чили (2:0) и Парагваем и Венесуэлой (0:1).

В связи с этим чилийцы намерены подать апелляцию, ссылаясь на пункт регламента ФИФА, который запрещает "незаконное влияние на ход или результаты матчей".

Напомним, что сборная Чили заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, расположившись ниже Перу из-за дополнительных показателей.

Фалькао подтвердил, что обсуждал с игроками Перу ничейный результат матча//

Пакт Лимы. О чем условился Фалькао с перуанцами?