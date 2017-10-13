СМИ: Чили подаст жалобу на результат матча Перу – Колумбия

Национальная футбольная ассоциация Чили (ANFP) намерена подать апелляцию на результат матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Перу и Колумбии (1:1), утверждает Mirror. Данный результат позволил колумбийцам напрямую выйти на турнир, а их соперникам гарантировал участие в стыковых матчах.
Во время встречи нападающий Колумбии Радамель Фалькао о чем-то поговорил с полузащитником перуанцев Ренато Тапией. Позже оба футболиста признали обсуждение результатов параллельных игр между Бразилией и Чили (2:0) и Парагваем и Венесуэлой (0:1).
В связи с этим чилийцы намерены подать апелляцию, ссылаясь на пункт регламента ФИФА, который запрещает "незаконное влияние на ход или результаты матчей".
Напомним, что сборная Чили заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, расположившись ниже Перу из-за дополнительных показателей.
Фалькао подтвердил, что обсуждал с игроками Перу ничейный результат матча//
Пакт Лимы. О чем условился Фалькао с перуанцами?
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Венесуэлы
- Сборная Парагвая
- Радамель Фалькао
Митяй Антибомж
Правильно делают. Справедливым решением может быть только дисквалификация обеих команд, а также пожизненное отлучение от футбола непосредственных участников спектакля, за договорняк. И точка.
12:19