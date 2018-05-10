СМИ: Черчесов - в топ-5 самых оплачиваемых тренеров ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в число самых высокооплачиваемых тренеров участников чемпионата мира-2018 по информации ZoominTV. Специалист получает 2,5 миллиона евро в год. В тройке лидеров - Йоахим Лев из сборной Германии (3,8 миллиона), Тите из сборной Бразилии и Дидье Дешам из сборной Франции (по 3,4 миллиона)

Самая низкая зарплата - у Алиу Сиссе из сборной Сенегала, получающего всего 200 тысяч в год.

Полностью рейтинг зарплат выглядит следующим образом:

1. Йоахим Лев (Германия, 3,8 миллиона евро в год)

2. Тите (Бразилия, 3,4)

Дидье Дешам (Франция, 3,4)

4. Хулен Лопетеги (Испания, 2,9)

5. Станислав Черчесов (Россия, 2.5)

6. Фернанду Сантуш (Португалия, 2,18)

7. Карлуш Кейруш (Иран, 1,9)

Гарет Саутгейт (Англия, 1,9)

9. Хорхе Сампаоли (Аргентина, 1,77)

10. Оскар Табарес (Уругвай, 1,7)

11. Эктор Купер (Египет, 1,5)

Хосе Пекерман (Колумбия, 1,5)

13. Хуан Пицци (Саудовская Аравия, 1,4)

14. Берт ван Марвейк (Австралия, 1,17)

15. Рикардо Гарека (Перу, 1,1)

16. Хуан Осорио (Мексика, 1)

17. Оге Харейде (Дания, 0,925)

Акира Нисино (Япония, 0,925)

Роберто Мартинес (Бельгия, 0,925)

20. Владимир Петкович (Швейцария, 0,845)

21. Эрве Ренар (Марокко, 0,778)

22. Хеймир Хадльгримссон (Исландия, 0,697)

23. Златко Далич (Хорватия, 0,546)

24. Гернот Рор (Нигерия, 0,497)

25. Янне Андерссон (Швеция, 0,448)

Син Тхэ Ен (Южная Корея, 0,448)

27. Эрнан Гомес (Панама, 0,398)

28. Набиль Маалул (Тунис, 0,348)

Оскар Рамирес (Коста-Рика, 0,348)

30. Младен Крстаич (Сербия, 0,298)

31. Адам Навалка (Польша, 0,268)

32. Алиу Сиссе (Сенегал, 0,2)

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