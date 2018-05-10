СМИ: Черчесов - в топ-5 самых оплачиваемых тренеров ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в число самых высокооплачиваемых тренеров участников чемпионата мира-2018 по информации ZoominTV. Специалист получает 2,5 миллиона евро в год. В тройке лидеров - Йоахим Лев из сборной Германии (3,8 миллиона), Тите из сборной Бразилии и Дидье Дешам из сборной Франции (по 3,4 миллиона)
Самая низкая зарплата - у Алиу Сиссе из сборной Сенегала, получающего всего 200 тысяч в год.
Полностью рейтинг зарплат выглядит следующим образом:
1. Йоахим Лев (Германия, 3,8 миллиона евро в год)
2. Тите (Бразилия, 3,4)
Дидье Дешам (Франция, 3,4)
4. Хулен Лопетеги (Испания, 2,9)
5. Станислав Черчесов (Россия, 2.5)
6. Фернанду Сантуш (Португалия, 2,18)
7. Карлуш Кейруш (Иран, 1,9)
Гарет Саутгейт (Англия, 1,9)
9. Хорхе Сампаоли (Аргентина, 1,77)
10. Оскар Табарес (Уругвай, 1,7)
11. Эктор Купер (Египет, 1,5)
Хосе Пекерман (Колумбия, 1,5)
13. Хуан Пицци (Саудовская Аравия, 1,4)
14. Берт ван Марвейк (Австралия, 1,17)
15. Рикардо Гарека (Перу, 1,1)
16. Хуан Осорио (Мексика, 1)
17. Оге Харейде (Дания, 0,925)
Акира Нисино (Япония, 0,925)
Роберто Мартинес (Бельгия, 0,925)
20. Владимир Петкович (Швейцария, 0,845)
21. Эрве Ренар (Марокко, 0,778)
22. Хеймир Хадльгримссон (Исландия, 0,697)
23. Златко Далич (Хорватия, 0,546)
24. Гернот Рор (Нигерия, 0,497)
25. Янне Андерссон (Швеция, 0,448)
Син Тхэ Ен (Южная Корея, 0,448)
27. Эрнан Гомес (Панама, 0,398)
28. Набиль Маалул (Тунис, 0,348)
Оскар Рамирес (Коста-Рика, 0,348)
30. Младен Крстаич (Сербия, 0,298)
31. Адам Навалка (Польша, 0,268)
32. Алиу Сиссе (Сенегал, 0,2)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Германии (Футбол)
- Йоахим Лев
- Дидье Дешам
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- сборная Сенегала
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)
Генри Морган
Его работа столько не стоит. Откаты агентам и чинушам из РФС? Кто лоббировал Черчесова на этот пост? ИМХО, Черчесов хуже Капелло. Просто на порядок.
19:51
shpasic
до Хулен-то не дотянул друг Дзюбы!)
19:27
A16
Это клоуны теперь столько получают? Вот этот никакой?
19:20
ЗЮК:
Что оплачиваемых?
19:10
ЗлобныйЖиртрест
Главное, что я понял из статьи - надежды, что Черчесов уйдет до ЧМ никакой(((
19:07
AZ
Да ладно, Черчесов все равно ползарплаты минимум забашлял за свое назначение, иначе его никак не объяснить)))
19:07
Dzhan1328
жесть...
19:02
баламошка
Придётся поднять после победы в ЧМ.
19:01
цска 19781978
А что Стасик добился?
18:57
kostik1974
с ума сойти! Черчесов номер 5 по зп!!! 4 года назад все костерили Капелло, но тот как тренер добился почти всего, а Черчесов... слов нет, одни эмоции((
18:54