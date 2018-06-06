СМИ: Более 100 000 китайцев приедут на ЧМ-2018

Чемпионат мира-2018 в России посетят более 100 000 китайских болельщиков, сообщает издание Global Times.

Сообщается, что количество китайских туристов, которые посетят Россию с января по июль в нынешнем году, выросло на 50% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как сообщает туристическая фирма Ctrip, 57% купивших тур в Россию на чемпионат мира - женщины. Напомним, сборная Китая не пробилась на ЧМ-2018.

Указано, что один из китайских болельщиков потратил 132,700 долларов, чтобы посетить один матч.

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