СМИ: Более 100 000 китайцев приедут на ЧМ-2018

Чемпионат мира-2018 в России посетят более 100 000 китайских болельщиков, сообщает издание Global Times.
Сообщается, что количество китайских туристов, которые посетят Россию с января по июль в нынешнем году, выросло на 50% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как сообщает туристическая фирма Ctrip, 57% купивших тур в Россию на чемпионат мира - женщины. Напомним, сборная Китая не пробилась на ЧМ-2018.
Указано, что один из китайских болельщиков потратил 132,700 долларов, чтобы посетить один матч.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/