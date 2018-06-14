СМИ: Бенитес может возглавить сборную Испании

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить сборную Испании после чемпионата мира 2018 года, информирует Daily Express. На данный момент командой руководит Фернандо Йерро.

Он был назначен на этот пост вчера, после увольнения Хулена Лопетеги. Бывший тренер покинул команду из-за того, что вел переговоры с "Реалом" за спиной руководства федерации. Мадридский клуб объявил о подписании контракта во вторник.

Бенитес ранее работал в "Ливерпуле", "Челси", "Наполи", "Валенсии" и "Реале".

