СМИ: английские фанаты пели нацистские песни в Волгограде

Три болельщика сборной Англии демонстрировали нацистские приветствия и пели оскорбительную песню в одном из баров Волгограда, сообщает The Telegraph. В интернете появился ролик, как фанаты поют песню о "Тоттенхэме", в которой упоминаются Гитлер и Освенцим. За "Тоттенхэм" традиционно болела еврейская диаспора Лондона, и одно из их фанатских объединений называется "армия жидов".

Пресс-секретарь Футбольной ассоциации Англии осудил их поведение и заявил, что организация сотрудничает с полицией Великобритании, проводящей расследование по данному инциденту.

- Позорное поведение людей в этом видео не отражает ценности английских футбольных болельщиков, поддерживающих сборную в России, - добавил он.

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Повар также выразил негодование в связи с этим видео.

- Такой тип поведения показывает абсолютное незнание истории и бесчувственность, за это можно быть привлеченным к ответственности в соотвествтии с российским законодательством, - сказал Повар. - Все нормальные поклонники сборной Англии присоединятся к нам и осудят их.

В понедельник представители Футбольной ассоциации Англии и болельщики возложили венки на Мамаевом кургане.

Михаил сотрудник бара, в котором произошел инцидент, прокомментировал ситуацию: "Люди просто зиговали, это их взгляды, мы не можем им заткнуть рот. Это может случиться в любом пабе или на улице, мы не имеем к этому никакого отношения".

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