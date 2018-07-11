СМИ: Англичане массово покупают жилетки как у главного тренера сборной Саутгейта

Болельщики сборной Англии проводят флешмоб перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии и массово скупают жилетки в поддержку главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, сообщает The Telegraph.

По данным издания, фанаты купили практически все жилетки одного британского производителя одежды – такую же носит и Саутгейт на чемпионате мира. Жилеток этой фирмы не осталось даже в московском магазине компании. Цена жилетки составляет в среднем около 60 фунтов или 5 тысяч рублей.

Напомним, Англия и Хорватия сыграют сегодня в Москве на стадионе "Лужники".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)