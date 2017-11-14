СМИ: Анчелотти, Конте, Аллегри и Манчини - кандидаты на пост главного тренера сборной Италии

Федерация футбола Италии в течение двух дней уволит главного тренера национальной команды Джампьеро Вентуру, сообщает La Gazzetta dello Sport. Это произойдет после встречи наставника с главой федерации Карло Тавеккьо.

Основным кандидатом на замену Вентуры называют Карло Анчелотти, который недавно был уволен из "Баварии". Кроме того, рассматриваются варианты с приглашением Антонио Конте из "Челси", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Роберто Манчини из "Зенита".

Напомним, Италия не смогла пройти Швецию в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:0, 0:0). Команда не попала в финальную часть впервые с 1958 года.