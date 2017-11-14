СМИ: Анчелотти, Конте, Аллегри и Манчини - кандидаты на пост главного тренера сборной Италии

Федерация футбола Италии в течение двух дней уволит главного тренера национальной команды Джампьеро Вентуру, сообщает La Gazzetta dello Sport. Это произойдет после встречи наставника с главой федерации Карло Тавеккьо.
Основным кандидатом на замену Вентуры называют Карло Анчелотти, который недавно был уволен из "Баварии". Кроме того, рассматриваются варианты с приглашением Антонио Конте из "Челси", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Роберто Манчини из "Зенита".
Напомним, Италия не смогла пройти Швецию в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:0, 0:0). Команда не попала в финальную часть впервые с 1958 года.
- Зенит СПб
- Ювентус
- Челси
- Роберто Манчини
- Бавария
- Карло Анчелотти
- Массимилиано Аллегри
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Антонио Конте
- Джампьеро Вентура