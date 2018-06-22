СМИ: Агуэро, Ди Мария, Маскерано и Рохо завершат карьеру в сборной после ЧМ-2018. Будущее Месси и Игуаина под вопросом

Авторитетный аргентинский журналист Эрнан Кастильо в Твиттере сообщил, что ряд игроков национальной команды завершит международную карьеру после чемпионата мира в России.

По его информации, точно со сборной попрощаются Маркос Рохо, Эвер Банега, Лукас Билья, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и Хавьер Маскерано.

Также под вопросом будущее Лионеля Месси и Гонсало Игуаина.

Los q se van de a selección también serán Rojo Banega Biglia Agüero di maria, probablemebte Higuain, y Messi – Hernán Castillo (@HernanSCastillo) 22 июня 2018 г.



Сборная Аргентины, потерпев разгромное поражение от Хорватии (3:0), подошла к игре с Нигерией в 3-м туре группового этапа чемпионата мира с одним набранным очком. Шансы "альбиселесте" на попадание в 1/8 финала турнира очень низкие.

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