СМИ: 16 мая будет объявлен состав сборной Англии на ЧМ-2018. В списке не окажется Уилшира

В среду, 16 мая, будет объявлен состав сборной Англии из 23-х игроков, которые выступят на чемпионате мира-2018, сообщает BBC. Отмечается, что в заявке не окажется полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира. Об этом игроку лично сообщил главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт.
Ранее сообщалось, что на турнире не выступит вратарь "Вест Хэма" Джо Харт.
Напомним, что на чемпионате мира сборная Англии сыграет в группе G c командами Бельгии, Панамы и Туниса.
- Арсенал Лондон
- Джо Харт
- Вест Хэм
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Джек Уилшир
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Чемпионат мира 2018
- Гарет Саутгейт
SS-1525-Sergey
На базе всё готово, для англичан и хорватов, асфальт новенький на Зеленогорском и Ленина на дачу теперь летишь. За это и можно сказать спасибо ЧМ.
22:37