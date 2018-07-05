Смертин назвал главных фаворитом чемпионата мира

Инспектор РФС по борьбе с дискриминацией в футболе, бывший капитан сборной России Алексей Смертин связывает неудачное выступление многих фаворитов на чемпионате мира со слишком плотным календарем игр на клубном уровне. По его мнению, часть команд, которые пробились в плей-офф, не показывают стабильного футбола.

– Какое определение вы бы дали нынешнему чемпионату мира?

– Непредсказуемый. Любители футбола ожидали гораздо большего от таких сборных, как Португалия или Аргентина, а также от их лидеров, которые не показали и половины того, на что были способны, – цитирует RT Смертина. – Подобную ситуацию могу объяснить лишь слишком плотным графиком: в короткий промежуток времени между завершающими матчами Лиги чемпионов и началом чемпионата мира крайне сложно восстановиться. Тем не менее, наличие сюрпризов и сенсаций – скорее плюс, чем минус. Именно они делают футбол таким захватывающим, и именно за это мы его и любим.

– Кого считаете главным фаворитом турнира?

– Сложно судить по нескольким матчам. Так, сборная Франции на групповом этапе выступила достаточно невнятно, взять хотя бы ее встречу с Данией (0:0). Но в плей-офф она явно преобразилась и в противостоянии с Аргентиной (4:3) показала превосходную игру. А хорваты, наоборот, продемонстрировали стопроцентный результат в квалификационном раунде, но с трудом взяли верх над Данией (1:1, 3:2 – по пенальти).

Все это говорит о том, что ни одна из команд не отличается стабильностью. Но если необходимо назвать конкретных претендентов, то я бы сказал, что ими будут Англия и Бразилия, которые на данный момент являются одними из самых результативных сборных.

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