Служба безопасности ФИФА высоко оценила уровень подготовки России к ЧМ-2018

Глава службы безопасности ФИФА Хельмут Шпан оценил высокий уровень принятых мер по обеспечению безопасности во время чемпионата мира в России.

- Я благодарен российским органам государственной власти за прекрасную организацию этого чемпионата и прошедшего Кубка Конфедераций, - цитирует "Р-Спорт" Шпана. - Могу сказать, что все меры, принятые для безопасности этих мероприятий, прекрасно подготовлены, - сказал Шпан на церемонии открытия международного центра полицейского сотрудничества в Подмосковье.

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