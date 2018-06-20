09:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Слуцкий не будет комментировать ЧМ-2018 на "Первом" по этой причине

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Вчера, 19 июня, стало известно, что Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира-2018 на "Первом канале". Он объяснил свой уход тем, что "необходимо приступить к другой деятельности".

Действительно, 47-летний специалист в ближайшие дни приступит к основной работе. 24 июня он проведет первую тренировку в голландском "Витессе" в качестве главного тренера. Начало занятия - 12.00 по московскому времени.

Сегодня, 20 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой "Витесс" узнает своего потенциального соперника по второму квалификационному раунду. Начало в 14.00 по московскому времени.

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