Слуцкий не будет комментировать ЧМ-2018 на "Первом" по этой причине

Вчера, 19 июня, стало известно, что Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира-2018 на "Первом канале". Он объяснил свой уход тем, что "необходимо приступить к другой деятельности".



Действительно, 47-летний специалист в ближайшие дни приступит к основной работе. 24 июня он проведет первую тренировку в голландском "Витессе" в качестве главного тренера. Начало занятия - 12.00 по московскому времени.



Сегодня, 20 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой "Витесс" узнает своего потенциального соперника по второму квалификационному раунду. Начало в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ