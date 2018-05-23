22:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Слуцкий - "Макдональдс". Смолов описал людей одним словом

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Нападающий сборной России Федор Смолов дал краткое описание известным людям. На блиц-опрос форвард ответил в интервью на Ютуб-канале oSporte TV.

"Галицкий – кумир. Кокорин – изи катка. Шалимов – ну, прилично. Маша Командная – Машенька. Слуцкий – "Макдональдс", - сказал Смолов. - Мамаев – Павлик-наркоман. Наталья Водянова – Натаха. Карпин – зафлексил. Роналду – ориентир. Паша Техник – Долгопрудный. Шнуров – Андре Виллаш-Боаш. Аршавин – счастье. Широков – лучший футболист, с которым играл.

 

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