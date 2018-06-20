Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий сообщил, что больше не будет работать на Первом канале в качестве комментатора. Он объяснил свой уход тем, что необходимо заняться другой деятельностью.

"К сожалению, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности", - заявил Слуцкий в эфире на сайте телеканала.

Ранее Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом". Первую тренировку с командой он должен провести 24 июня.

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