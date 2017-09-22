Слуцкий - английским болельщикам: "Вы просто обязаны приехать на чемпионат мира в Россию"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий призвал всех английских болельщиков приехать в Россию на чемпионат мира. По его словам, это будет лучший футбольный турнир в истории.

​– Это будет лучший чемпионат мира в истории, – отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. – Когда мы проводили Олимпиаду в 1980 году, она была лучшей в истории. Когда проводили Игры в Сочи, они стали лучшими зимними Играми в истории. Мой совет всем английским болельщикам: "Пожалуйста, добро пожаловать в Россию". Если вы хотите увидеть лучший футбольный турнир в истории, вы просто обязаны поехать в Россию следующим летом. Поверьте мне, это будет лучший и совершенно невероятный турнир.