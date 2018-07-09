"Случайная победа команды из Хорватии..." Поклонская сравнила Виду и Вукоевича с дебоширами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое отношение к ситуации с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и его бывшим партнером по киевскому "Динамо" Огненом Вукоевичем.

Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от делегации сборной. Напомним, после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, пен. – 4:3) Вида и Вукоевич записали видео, в котором выкрикнули: "Слава Украине!". Позже футболисты извинились.

​– Случайная победа команды из Хорватии в четвертьфинале делает их шансы на дальнейшее продвижение в ЧМ весьма призрачными, так как часть хорватских игроков, оказывается, играют вовсе не за свою страну, - написала Поклонская в Фейсбуке. - Запоздалое оправдание футболистов больше похоже на объяснение протрезвевших дебоширов в опорном пункте полиции.

Командный дух, полная самоотдача, гордость за свою страну и верность своим болельщикам – вот чему надо бы поучиться хорватской сборной у своих вчерашних соперников – сборной России! Никому не пожелаю такой победы в спорте с такой политически ангажированной мотивацией. А Россия – лучшая!

Говорят, надо уметь достойно проигрывать, но, оказывается, надо уметь и достойно выигрывать!

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций