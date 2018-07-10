18:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Сложный, но не идиотский характер". Черчесов - о Дзюбе


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов признался, что нападающего национальной команды Артема Дзюбу можно назвать человеком с непростым характером.

Об этом мне говорили достаточно много, но тренеры — сами не сахар, - сказал Черчесов в эфире RT. - У человека может быть сложный характер, а может быть – идиотский, и это разные вещи. В первом случае работать с футболистом можно, во втором – нет. Моя задача заключалась в том, чтобы раскрыть потенциал Дзюбы, сделать так, чтобы он работал на команду.

На чемпионате мира Дзюба провел 5 игр, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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https://russian.rt.com/sport/news/534992-cherchesov-dzyuba-sbornaya-harakter

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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