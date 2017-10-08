Словения и Шотландия сыграли вничью, Словакия стала второй

Сборные Словении и Шотландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:2. За словенцев дубль сделал Роман Безяк, в составе шотландцев отличились Роберт Снодграсс и Ли Гриффитс. 90 минут на поле в этой встрече провел защитник "Зенита" Миха Мевля.

Потеря очков не позволила шотландцам стать вторыми в группе. Эту позицю заняла Словакия, которая разгромила Мальту - 3:0. Словакам необходимо дождаться окончания всего турнира. Команда может стать худшей среди вторых и не попасть в стыковые матчи.

В еще одном поединке Англия одержала победу над Литвой - 1:0. Пенальти в этой встрече реализовал Харри Кейн.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Словакия - Мальта - 3:0 (1:0)

Голы: Немец, 33 (1:0). Немец, 62 (2:0). Дуда, 69 (3:0).

Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Мазань, 87), Пекарик, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс, Руснак (Михалик, 87), Лоботка, Дуда, Немец.

Мальта: Хогг, Аджус, Ст.Борг, Камиллери, Р.Фенек, П.Фенек (К.Борг, 88), Дж.Зерафа, Гамбин (Фаилла, 76), Шембри, Эффьонг, Пизани.

Предупреждения: П.Фенек, 30. Пизани, 64. Дуда, 79. Губочан, 82. Шембри, 82. Дж.Зерафа, 83.

Судья: Маццолени (Италия).

08 октября. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion".

Литва - Англия - 0:1 (0:1)

Гол: Кейн, 27 - с пенальти (0:1).

Литва: Шеткус, Боровский, Андрюшкевичюс, Гирдвайнис, Климавичюс, Шярнас (Матулевичюс, 76), Вербицкас, Жулпа, Сливка (Чведукас, 90+1), Черных, Новиков.

Англия: Батленд, Триппьер, Стоунс, Кин, Крессуэлл, Магуайр, Хендерсон, Уинкс, Алли (Лингард, 81), Кейн, Рэшфорд (Старридж, 72).

Предупреждение: Сливка, 54.

Судья: Гринфельд (Израиль).

08 октября. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".