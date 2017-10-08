Словения и Шотландия сыграли вничью, Словакия стала второй

Сборные Словении и Шотландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:2. За словенцев дубль сделал Роман Безяк, в составе шотландцев отличились Роберт Снодграсс и Ли Гриффитс. 90 минут на поле в этой встрече провел защитник "Зенита" Миха Мевля.
Потеря очков не позволила шотландцам стать вторыми в группе. Эту позицю заняла Словакия, которая разгромила Мальту - 3:0. Словакам необходимо дождаться окончания всего турнира. Команда может стать худшей среди вторых и не попасть в стыковые матчи.
В еще одном поединке Англия одержала победу над Литвой - 1:0. Пенальти в этой встрече реализовал Харри Кейн.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа F
Словакия - Мальта - 3:0 (1:0)
Голы: Немец, 33 (1:0). Немец, 62 (2:0). Дуда, 69 (3:0).
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Мазань, 87), Пекарик, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс, Руснак (Михалик, 87), Лоботка, Дуда, Немец.
Мальта: Хогг, Аджус, Ст.Борг, Камиллери, Р.Фенек, П.Фенек (К.Борг, 88), Дж.Зерафа, Гамбин (Фаилла, 76), Шембри, Эффьонг, Пизани.
Предупреждения: П.Фенек, 30. Пизани, 64. Дуда, 79. Губочан, 82. Шембри, 82. Дж.Зерафа, 83.
Судья: Маццолени (Италия).
08 октября. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion".
Литва - Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Кейн, 27 - с пенальти (0:1).
Литва: Шеткус, Боровский, Андрюшкевичюс, Гирдвайнис, Климавичюс, Шярнас (Матулевичюс, 76), Вербицкас, Жулпа, Сливка (Чведукас, 90+1), Черных, Новиков.
Англия: Батленд, Триппьер, Стоунс, Кин, Крессуэлл, Магуайр, Хендерсон, Уинкс, Алли (Лингард, 81), Кейн, Рэшфорд (Старридж, 72).
Предупреждение: Сливка, 54.
Судья: Гринфельд (Израиль).
08 октября. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".
- Зенит СПб
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Шотландии
- Сборная Словении (Футбол)
- Сборная Мальты
- Сборная Литвы
- Харри Кейн
- Миха Мевля
- Ли Гриффитс
rotor
Хотя ничья Украины с Хорватией или Уэльса с Ирландией всё же выведет словаков в стыковые игры.
21:01
Jean4
Словацкий автобус на 2-м месте... надеюсь даже в стыки они не попадут.
20:58
magtix
да
20:58
rotor
Я так понимаю, что в стыковые матчи никто не попал из этой группы.
20:55