Слезы Буффона после поражения от Швеции. Грустное видео

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон не сдержал эмоций после ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0). Ничья в Милане не позволила его команде выйти в финальную часть, первый поединок в Стокгольме завершился победой шведов – 1:0.

Ранее 39-летний Буффон заявил, что чемпионат мира в России должен стать для него последним турниром в составе сборной. Вместе с тем после финального свистка на "Сан-Сиро" вратарь объявил о завершении международной карьеры.

Чемпион мира-2006, вице-чемпион Европы-2012 дебютировал в национальной команде в ноябре 1997 года в первом стыковом матче ЧМ-1998 с Россией в Москве. В сборной он провел 175 игр.