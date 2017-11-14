Слезы Буффона после поражения от Швеции. Грустное видео

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон не сдержал эмоций после ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0). Ничья в Милане не позволила его команде выйти в финальную часть, первый поединок в Стокгольме завершился победой шведов – 1:0.
Ранее 39-летний Буффон заявил, что чемпионат мира в России должен стать для него последним турниром в составе сборной. Вместе с тем после финального свистка на "Сан-Сиро" вратарь объявил о завершении международной карьеры.
Чемпион мира-2006, вице-чемпион Европы-2012 дебютировал в национальной команде в ноябре 1997 года в первом стыковом матче ЧМ-1998 с Россией в Москве. В сборной он провел 175 игр.
This legend did not deserve to go out like this. Truly pain!– Lega Serie A (@SerieAchannel) 13 ноября 2017 г.
Buffon ❤️pic.twitter.com/NNMfmLbUCf
Dzhan1328
Представляю взгляд Акинфеева,которому вообще было бы плевать,че там куда не попали,хрен его знает.
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