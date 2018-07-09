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Слезы Артема Дзюбы после вылета сборной России с ЧМ-2018. Видео

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий сборной России Артем Дзюба не смог сдержать слез после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира от Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). Форвард в эфире Первого канала поблагодарил партнеров по национальной команде, а в конце флеш-интервью расплакался.

- Хочу поблагодарить партнеров и всех, кто был причастен к команде, - сказал Дзюба. - Мы стали одной семьей. Мы всю жизнь хотели... Хотели доказать всей стране, что хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране...

Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас" // 
"Мои Воины! Моя Гордость!" 
Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России по отдельности // 
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