Слезы Артема Дзюбы после вылета сборной России с ЧМ-2018. Видео

Нападающий сборной России Артем Дзюба не смог сдержать слез после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира от Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). Форвард в эфире Первого канала поблагодарил партнеров по национальной команде, а в конце флеш-интервью расплакался.

- Хочу поблагодарить партнеров и всех, кто был причастен к команде, - сказал Дзюба. - Мы стали одной семьей. Мы всю жизнь хотели... Хотели доказать всей стране, что хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране...

Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: "Парни, я горжусь вами, я люблю вас" //

"Мои Воины! Моя Гордость!"

Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России по отдельности //

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