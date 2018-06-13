Слепаков уже исполнял песню про сборную России по футболу. И вот какую

В понедельник Семен Слепаков представил шуточную песню о предстоящем чемпионате мира по футболу. В своем традиционном стиле известный юморист предложил кандидатуру главы Чечни Рамзана Кадырова на место тренера сборной России и получил от него ответ в такой же форме.

Это не первая песня Слепаков про сборную России по футболу. В 2012-м году он исполнил спел про Андрея Аршавина.

Песня Слепакова и ответ Кадырова. Подробности

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