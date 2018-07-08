Слепаков извинился перед игроками сборной России

Известный артист Семен Слепаков извинился перед футболистами сборной России за скандальную песню, написанную им перед чемпионатом мира и посвященную национальной команде.

- Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами, - написал Слепаков в своем Инстаграме.