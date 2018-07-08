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Слепаков извинился перед игроками сборной России

А вы - верили? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
А вы - верили? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Известный артист Семен Слепаков извинился перед футболистами сборной России за скандальную песню, написанную им перед чемпионатом мира и посвященную национальной команде.

- Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами, - написал Слепаков в своем Инстаграме. 

 

Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 8 Июл 2018 в 2:57 PDT

 

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, в котором уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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