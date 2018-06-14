11:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Следственный комитет Москвы записал клип в поддержку сборной России на ЧМ-2018. Видео


Главное следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по городу Москве опубликовало на YouTube видеоклип в поддержку сборной России на чемпионате мира-2018.

Песню в видеоролике исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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