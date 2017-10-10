Славолюб Муслин: "У Сербии еще есть время, чтобы все исправить перед чемпионатом мира"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин отметил, что его команде есть над чем работать перед чемпионатом мира-2018. В понедельник сербы обыграли Грузию (1:0) и оформили выход в финальную часть.

- Знаю, что некоторые в Сербии думали, что команда не сможет пробиться на чемпионат мира, - приводят "Вечерние новости" слова Муслина. - Но мы добились своей цели. Последние две игры с Австрией и Грузией были худшими в отборе. У нас еще есть время перед чемпионатом, чтобы все исправить. Сейчас хотим наслаждаться победой. Благодарю всех, кто в этом участвовал.