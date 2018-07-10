Славен Билич: "Я люблю Англию, но хочу, чтобы Хорватия вышла в финал"

Бывший тренер "Локомотива"​ Славен Билич признался, что будет болеть за Хорватию в 1/2 финала матча чемпионата мира-2018 против Англии. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

- Не могу солгать и сказать, что мои чувства будут 50 на 50 или даже 99 процентов за Хорватию и 1 процент за Англию, - цитирует Daily Mail Билича. - Я люблю Англию, но на 100 процентов хочу, чтобы моя страна впервые вышла в финал ЧМ-2018.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ