00:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Славен Билич: "Я люблю Англию, но хочу, чтобы Хорватия вышла в финал"


Бывший тренер "Локомотива"Славен Билич признался, что будет болеть за Хорватию в 1/2 финала матча чемпионата мира-2018 против Англии. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

- Не могу солгать и сказать, что мои чувства будут 50 на 50 или даже 99 процентов за Хорватию и 1 процент за Англию, - цитирует Daily Mail Билича. - Я люблю Англию, но на 100 процентов хочу, чтобы моя страна впервые вышла в финал ЧМ-2018.

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