Славен Билич: "У этой сборной Хорватии есть превосходный характер"

Бывший игрок сборной Хорватии и экс-тренер "Локомотива" Славен Билич отметил, что не удивлен победе команды над Англией в полуфинале чемпионата мира-2018.

- У этой сборной Хорватии есть превосходный характер - она никогда не сдается, даже если проигрывает в счете и играет с соперниками высочайшего уровня, - приводят "Известия" слова Билича. - Поэтому я не удивлен, что они сумели выровнять игру с Англией и отыграть пропущенный мяч. Команда уже не раз в плей-офф этого чемпионата мира возвращалась в игру, уступая в счете. Это говорит о ее сплоченности и характере.

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