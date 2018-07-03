Славен Билич: "Нынешняя Хорватия сильна и удачлива"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.

Напомним, в 2007 году сборная Хорватии в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы обыграла Англию, тем самым лишив ее путевки в финальный турнир и открыла путь туда для России.

– Как изменилась хорватская команда с тех пор?

– При мне зарождалось поколение, о котором сейчас знают во всем мире. Конечно, у сборной Хорватии совершенно другая команда, но тогда, в 2007-м, начинался путь для Модрича, Эдуарду, Чорлуки, Ракитича. Многих из них я знал по молодежной сборной, в которой работал до назначения в первую команду, так что мне было легче. А 19-летнего Ракитича мы пригласили к себе из Швейцарии (полузащитник "Барселоны" родился и вырос в альпийской стране – прим. "СЭ".). Наша команда была молодой, но братья Ковачи, Шимунович разбавляли ее. Сейчас уже Модрич, Чорлука и Ракитич не юны и играют ту же роль, что Ковачи в моей сборной. Нынешняя Хорватия сильна тем, что в ней играют не просто коллеги, а приятели. Они знают друг друга много лет, прошли несколько крупных турниров. И все еще голодны.

– Ожидали, что эта Хорватия доберется до четвертьфинала?

- Одних ожиданий мало. Нужна удача, чтобы пройти как можно дальше. К примеру, Мексика. Она отлично играла на групповом этапе, но ей не повезло попасть в 1/8 финала на Бразилию. У Хорватии же есть все – и качественная игра, и везение. На групповом этапе мы играли хорошо, с Аргентиной – потрясающе. Нам повезло попасть на Данию, и при не самой лучшей игре Хорватия вышла в четвертьфинал. (Гоша ЧЕРНОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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