Славен Билич: "Хорватия играла лучше, если не считать 10 минут во втором тайме"

Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич высоко оценил игру своей национальной команды в финале чемпионата мира с Францией (2:4). Билич отметил, что "шашечные" доминировали большую часть времени.

– Мы играли очень хорошо, – начал Билич. – Мы были лучше соперника целый матч, если не считать десяти минут во втором тайме – с того момента, как счет стал 3:1 и до ошибки Ллориса. В этот игровой отрезок Франция была лучше. Намного лучше! Но если не считать этого, то Хорватия доминировала, владела мячом, лучше играла в полузащите, имела больше моментов.

– Несмотря на это, Хорватия сотворила историю?

– Да, мы сотворили историю. Я помню, что было 20 лет назад, когда сборная Хорватии во Франции заняла третье место, а люди в нашей стране говорили: "Больше никогда этого не повторится!" Но эта команда добилась больше, чем добились мы. И я действительно счастлив за футболистов. Это только показывает то, насколько талантливых игроков имеет такая маленькая страна, как Хорватия. У нас одаренное поколение, отличный характер и великолепные фанаты. (Максим МАКСИМОВ)