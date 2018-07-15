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Славен Билич: "Хорватия играла лучше, если не считать 10 минут во втором тайме"

Сегодня. Москва. Славен БИЛИЧ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Славен БИЛИЧ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич высоко оценил игру своей национальной команды в финале чемпионата мира с Францией (2:4). Билич отметил, что "шашечные" доминировали большую часть времени.

– Мы играли очень хорошо, – начал Билич. – Мы были лучше соперника целый матч, если не считать десяти минут во втором тайме – с того момента, как счет стал 3:1 и до ошибки Ллориса. В этот игровой отрезок Франция была лучше. Намного лучше! Но если не считать этого, то Хорватия доминировала, владела мячом, лучше играла в полузащите, имела больше моментов.

– Несмотря на это, Хорватия сотворила историю?

– Да, мы сотворили историю. Я помню, что было 20 лет назад, когда сборная Хорватии во Франции заняла третье место, а люди в нашей стране говорили: "Больше никогда этого не повторится!" Но эта команда добилась больше, чем добились мы. И я действительно счастлив за футболистов. Это только показывает то, насколько талантливых игроков имеет такая маленькая страна, как Хорватия. У нас одаренное поколение, отличный характер и великолепные фанаты. (Максим МАКСИМОВ)

Франция – Хорватия

 

Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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