Славен Билич: "Далич проделал великолепную работу со сборной Хорватии"

Бывший тренер сборной Хорватии Славен Билич - о работе Златко Далича, который возглавляет команду на ЧМ-2018. В финале хорваты сыграют со сборной Франции.

- Команда матерая, но это его (Далича - прим. "СЭ") работа. Златко сделал феноменальную работу, он спокойный и отличный тренер, - цитирует специалиста официальный сайт ФИФА. - Это нереальный результат, как в 1998-м. Спасибо ребятам за это и удачи им завтра.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)