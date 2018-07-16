Sky Sports включил 5 игроков сборной России в топ-50 по итогам ЧМ. Дзюба опередил Месси

Британское издание Sky Sports представило 50 лучших игроков чемпионата мира-2018, который накануне завершился в России. Игроки заняли позиции в соответствии с набранными очками по 32 различным показателям.

Первое место занял нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком ЧМ-2018. На второй строчке расположился полузащитник и капитан сборной Бельгии Эден Азар. Тройку лучших замкнул нападающий сборной Бразилии Неймар.

В топ-3 не вошел лучший игрок турнира, капитан вице чемпионов мира сборной Хорватии Лука Модрич.

В топ-50 вошли пять игроков сборной России. Лучшим из них стал нападающий Артем Дзюба (18-е место). Форвард, на счету которого 3 гола и 2 результативные передачи в пяти матчах, опередил Луиса Суареса (Уругвай, 31-е место) и Лионеля Месси (Аргентина, 34-е место).

Полузащитник Денис Черышев был признан 25-м, защитник Мариу Фернандес – 30-м, хавбеки Александр Головин и Роман Зобнин расположились на 32-й и 42-й строчках.

Топ-10 рейтинга лучших игроков ЧМ-2018 по версии Sky Sports:

1. Килиан Мбаппе (Франция)

2. Эден Азар (Бельгия)

3. Неймар (Бразилия)

4. Лука Модрич (Хорватия)

5. Киран Триппьер (Англия)

6. Антуан Гризманн (Франция)

7. Тибо Куртуа (Бельгия)

8. Поль Погба (Франция)

9. Кевин Де Брейне (Бельгия)

10. Филиппе Коутинью (Бразилия).

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, которая в финале обыграл Хорватию (4:2).

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