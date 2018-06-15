Sky News - о первом дне ЧМ-2018: "Россия не разочаровала"

Британский телеканал Sky News считает, что Россия достойно справилась с огранизацией спортивных мероприятий в первый день чемпионата мира-2018. Журналисты также отметили, что мировое первенство сплотило людей различных культур.

- Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей, - говорится в сообщении телеканала. - Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые любят публично выражать свои чувства на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона "Лужники", где их национальная команда обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. В первый день Россия не разочаровала.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу