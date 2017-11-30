Скулкина хочет, чтобы Аргентина с Месси сыграла на ЧМ-2018 в Казани

Актриса и посол чемпионата мира-2018 от Казани Екатерина Скулкина рада, что Иван Ургант станет ведушим шоу жеребьевки ЧМ-2018. Также она выразила надежду, что по итогам жеребьевки в Татарстан приедет сборная Аргентины с ее капитаном Лионелем Месси.

Это очень круто, что Ваня стал ведущим. Самый клевый ведущий будет вести самое клевое мероприятие! - цитирует "Р-Спорт" Скулкину. - Я просто стремлюсь к тому, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Реально, есть люди, которые вообще не в курсе события. Хотя такой информационный поток идет, очень много об этом говорят, но не все знают. Первый вопрос от друзей всегда: можно ли через тебя билетики получить?

Наша задача - рассказать как можно большему количеству людей, как это здорово, какое крутое событие нас ждет. Очень хотелось бы, чтобы люди ощутили причастность к этому грандиозному событию. Мы будем рады любым командам, которые приедут в Казань. Месси или Роналду? Ну, Роналду я уже видела, когда он был у нас в Казани. Месси может приехать, да? Ну пускай будет он (смеется).

Жеребьевка пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.