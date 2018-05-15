СКР собирается допросить Зеппельта по делу Родченкова

Следственный комитет России (СКР) намерен допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта по делу информатора WADA Григория Родченкова. Ранее стало известно, что он сможет получить визу и посетить матчи ЧМ-2018.
- Следственный комитет неоднократно заявлял, что в рамках расследования этого дела были направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда стран для того, чтобы получить показания лиц, имеющие значение для расследования. В числе таких лиц Григорий Родченков, Ричард Макларен, Хайо Зеппельт. При этом у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний, - говорится в заявлении на сайте СКР. - Вместе с тем, в случае если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами.
МИД Германии до этого подтвердил, что журналист получил визу и сможет приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Ранее немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию. На немецком телеканале ARD выходили фильмы Зеппельта о допинге в российском спорте.
Чемпионат мира-2018 по футболу: календарь матчей
shpasic
виза-то на какой период? дольше 15 суток?
17:51
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
ЗЗ+
Бугага. Выдали ему визу :))))))))))
17:37
Kasymus
Вот это классный ход!! Зеппельт, приезжай! а потом под руки и допрос на сутки с обедом и перекуром в Шерёме... Вежливо и видео...
17:20