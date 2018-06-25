СКР опроверг убийство повара на базе в Новогорске

СКР опроверг появившуюся в СМИ информацию об убийстве повара на базе в Новогорске. Инцидент произошел в химкинском микрорайоне "Новогорск".

- В связи с тем, что ранее в СМИ появилась недостоверная информация о месте совершения убийства, разъясняю: ресторан "SportPoint" находится в жилом микрорайоне "Новогорск" на улице Олимпийская в Химках, - цитирует "Интерфакс" представителя СКР Ольгу Врадий. - Так же на территории Московского региона есть учебно-тренировочный центр "Новогорск" - это Федеральная база подготовки сборных команд России, в том числе и по футболу. Но УТЦ "Новогорск" никакого отношения не имеет к месту преступления.

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