10:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Скорая помощь Москвы во время ЧМ-2018 приняла около 500 обращений на английском


За время чемпионата мира по футболу англоговорящие диспетчеры станции скорой помощи Москвы приняли около 500 обращений от иностранных туристов, сообщает официальный портал мэрии столицы. Также поступали обращения на испанском, французском и китайском языках.

- За период проведения чемпионата мира по футболу англоязычные диспетчеры городской станции скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных граждан. Мультиязычные переводчики скорой также общались с туристами на испанском, французском и китайском языках. Спортивное событие такого уровня – колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных, – рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. 

По его словам, среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, а среднее время прибытия скорой в дни проведения спортивных мероприятий – 11,7 минуты. Всего в Москве для медицинского обеспечения спортивных мероприятий были задействованы более 600 медицинских специалистов и до 100 бригад скорой помощи.

Англоязычный диспетчерский пульт и мультиязычные переводчики, владеющие английским, испанским, французским и китайским, начали работать на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова 1 июня. 

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/42970073/

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