Скомина рассудит Англию и Бельгию

Стали известны судьи на матчи группового турнира чемпионата мира-2018, которые пройдут 28 июня. Встречу Англия - Бельгия обслужит словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой.

Япония - Польша, 28 июня 2018, начало - в 17.00. Главный арбитр: Янни Сиказве (Замбия), ассистенты - Джерсон дос Сантос (Англия), Захеле Сивела (ЮАР), четвертый арбитр - Рикардо Монтеро (Коста-Рика), резервный арбитр - Хуан Карлос Мора (Коста-Рика).

Сенегал - Колумбия, 28 июня 2018, начало - в 17.00. Главный арбитр: Милорад Мажич, ассистенты - Милован Ристич, Далибор Джурджевич (все - Сербия), четвертый арбитр - Бамлак Тессема (Эфиопия), резервный арбитр - Хасан Аль-Махри (ОАЭ).

Панама - Тунис, 28 июня 2018, начало - в 21.00. Главный арбитр - Наваф Шукралла (Бахрейн), ассистенты - Абдулла Тулефат (Бахрейн), Талеб Аль-Марри (Катар), четвертый арбитр - Мехди Абид Шареф (Алжир), резервный арбитр - Хироти Ямаути (Япония).

Англия - Бельгия, 28 июня 2018, начало - в 21.00. Главный арбитр - Дамир Скомина, ассистенты - Юре Прапротник, Роберт Вукан (все - Словения), четвертый арбитр - Мохаммед Абдулла (ОАЭ), резервный арбитр - Мохаммед Аль-Хаммади (ОАЭ).