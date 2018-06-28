Скандал! Япония тянула время, перекатывая мяч, а Польша ее не атаковала

Сборная Японии в концовке заключительного матча группового турнира чемпионата мира против команды Польши просто катала мяч на своей половине поля при счете 0:1. Соперник, лишившийся шансов на выход в плей-офф после двух туров, при этом не атаковал и не пытался отнять мяч.

Японию устраивал такой результат для выхода в 1/8 финала турнира в России. Она по дополнительным показателям опережала Сенегал, который уступил Колумбии со счетом 0:1.

У Японии и Сенегала равное число очков (по 4), а также забитых и пропущенных мячей (по 4-4), а их итоговое положение в таблице определил рейтинг fair play. Этот пункт определил участника плей-офф ЧМ впервые в истории.

Правила таковы, что за желтую картчоку в нем дается "минус 1" очко, за вторую желтую карточку – "минус 3", за прямую красную карточку – "минус 4", за желтую карточку и прямую красную карточку – "минус 5". Игроки команд не удалялись, но сенегальцы заработали на турнире шесть предупреждений, а японцы – четыре.

Таким образом, второй в группе H стала команда Японии. Первое место заняла Колумбия (6 очков), четвертое – Польша (3).

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