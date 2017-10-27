Ситуация с отсутствием у России телеправ на ЧМ-2018 была отмечена на совете ФИФА

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что идут переговоры по приобретению Россией прав на трансляции матчей чемпионата мира-2018. Сорокин также выразил надежду, что переговоры вскоре успешно завершатся.

– В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на трансляции матчей ЧМ-2018, – цитирует ТАСС Сорокина. – Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта.

Переговоры по приобретению Россией телеправ идут, надеюсь, что вскоре они успешно завершатся. Все прогнозные цифры постепенно исполняются, по этой части наблюдается хороший темп. Доходы и расходы держатся под контролем.