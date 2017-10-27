Ситуация с отсутствием у России телеправ на ЧМ-2018 была отмечена на совете ФИФА

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что идут переговоры по приобретению Россией прав на трансляции матчей чемпионата мира-2018. Сорокин также выразил надежду, что переговоры вскоре успешно завершатся.
– В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на трансляции матчей ЧМ-2018, – цитирует ТАСС Сорокина. – Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта.
Переговоры по приобретению Россией телеправ идут, надеюсь, что вскоре они успешно завершатся. Все прогнозные цифры постепенно исполняются, по этой части наблюдается хороший темп. Доходы и расходы держатся под контролем.
old grumbler
Serenky25 Вообще странная ситуация, когда мы проводим и организуем чемпионат и должны покупать права на трансляцию!.................а их все и всегда покупают у ФИФА...
13:32
Serenky25
Вообще странная ситуация, когда мы проводим и организуем чемпионат и должны покупать права на трансляцию!
13:26
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
На кой шут опять обирать налогоплательщиков ради пресловутых Т.В.-- прав ??? Наша любимая страна евро-азов или ази--опов спокойно "посмотрит" Ч.М. по ламповым радиоприёмникам!!!
13:26
old grumbler
Все бабки на Лужники угрохали на телек не хватает...
13:22
баламошка
Была отмечена салютом.
13:16
shur
Это будет хохма. Если ЧМ в России не покажут в России.
13:09