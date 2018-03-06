Система ВАР будет установлена на стадионе "Локомотива" для тренировки судей чемпионата мира-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет установлена на "РЖД Арене" для тренировки судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира-2018. Он также выразил надежду, что система будет использоваться в чемпионате России в следующем сезоне.

В субботу система ВАР была утверждена Международным советом футбольных ассоциаций.

– Насколько нам известно, установка системы на стадионе "РЖД Арена" запланирована. Арбитры обычно тренируются с этой системой, они должны получить полноценную практику, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Здесь нет чего-то такого, что представляло бы для нас вызов. Есть специализированная компания, которая занимается установкой, мы со своей стороны окажем максимальное содействие в правильной инсталляции. Сама установка много времени не занимает, технически это не такой сложный процесс. Что касается сроков установки, то вряд ли система будет использоваться на тестовых матчах.

РФПЛ уже обратилась с соответствующим обращением. Надеемся после чемпионата мира получить положительный ответ. Рассчитываем, что система будет использоваться в премьер-лиге уже в следующем сезоне.

Судьи прилетят в Москву на чемпионат мира 3 июня. Окончательный список арбитров для работы на турнире будет сформирован в конце марта.