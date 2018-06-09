Система ВАР будет работать на матче Испания - Тунис в Краснодаре

На товарищеском между сборными Туниса и Испании на арене "Краснодар" будет работать система видеопомощи арбитрам (ВАР).

- На игре Испания - Тунис 9 июня должно произойти важное событие. РФС с конца прошлого года на матчах чемпионата России проводит "offline" тренировки видеоассистентов на системе, установленной в специализированной комнате стадиона "Краснодар". А теперь во встрече двух сборных-участниц предстоящего мундиаля VAR на этой арене впервые будет функционировать в боевом режиме фазы "live", - приводит пресс-служба РФС слова руководителя проекта по внедрению ВАР в России Леонида Калошина.



Встреча пройдет сегодня, 9 июня, начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Испания - Тунис.



