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Сирия может встретиться с США в отборе ЧМ-2018

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Сборная Сирии благодаря голу на третьей добавленной минуте матча с Ираном (2:2) вышла в четвертый раунд отборочного турнира в Азии. Там ее ждет Австралия – игры состоятся 5 и 10 октября. Свои домашние матчи сирийцы из-за войны проводят в Малайзии.

В случае успешного исхода Сирия выйдет в межконтинентальные стыки и сыграет с четвертой командой пятого отборочного раунда КОНКАКАФ. Сегодня эту строчку занимает сборная США. Впереди у американцев еще два матча – с Панамой, которая их опережает на одно очко и аутсайдером группы – сборной Тринидада и Тобаго.

АЗИЯ. Четвертый отборочный раунд

5 октября. Сирия – Австралия

10 Октября. Австралия – Сирия

КОНКАКАФ. Пятый отборочный раунд

 

И

В

Н

П

М

О

1. МЕКСИКА

8

5

3

0

11-3

18

2. Коста-Рика

8

4

3

1

12-5

15

3. Панама

8

2

4

2

7-5

10
 

4. США

8

2

3

3

12-11

9

 

5. Гондурас

8

2

3

3

9-16

9

6. Тринидад и Тобаго

8

1

0

7

4-15

3

6 октября. США – Панама, Коста Рика – Гондурас, Мексика – Тринидад и Тобаго.
10 октября. Тринидад и Тобаго – США, Панама – Коста Рика, Гондурас – Мексика

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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crazysun78

главное, не пользоваться малазийскими авиалиниями..

15:24

Zwolle

Сирия аутсайдер в матчах против Австралии, да и американцы скорее всего напрямую попадут на ЧМ. Скорее вероятны игры Австралия-Панама.

15:06

Vamphyri

Это нужно ещё соккероузов победить сначала. Что совсем не просто, на самом деле.

15:02

Разбанен досрочно

вовка свой десант туда тоже подгонит под предлогом войны с террористами?)

15:00