Сирия может встретиться с США в отборе ЧМ-2018

Сборная Сирии благодаря голу на третьей добавленной минуте матча с Ираном (2:2) вышла в четвертый раунд отборочного турнира в Азии. Там ее ждет Австралия – игры состоятся 5 и 10 октября. Свои домашние матчи сирийцы из-за войны проводят в Малайзии.
В случае успешного исхода Сирия выйдет в межконтинентальные стыки и сыграет с четвертой командой пятого отборочного раунда КОНКАКАФ. Сегодня эту строчку занимает сборная США. Впереди у американцев еще два матча – с Панамой, которая их опережает на одно очко и аутсайдером группы – сборной Тринидада и Тобаго.
АЗИЯ. Четвертый отборочный раунд
5 октября. Сирия – Австралия
10 Октября. Австралия – Сирия
КОНКАКАФ. Пятый отборочный раунд
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. МЕКСИКА
|
8
|
5
|
3
|
0
|
11-3
|
18
|
2. Коста-Рика
|
8
|
4
|
3
|
1
|
12-5
|
15
|
3. Панама
|
8
|
2
|
4
|
2
|
7-5
|
10
|
4. США
|
8
|
2
|
3
|
3
|
12-11
|
9
|
|
5. Гондурас
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9-16
|
9
|
8
|
1
|
0
|
7
|
4-15
|
3
6 октября. США – Панама, Коста Рика – Гондурас, Мексика – Тринидад и Тобаго.
10 октября. Тринидад и Тобаго – США, Панама – Коста Рика, Гондурас – Мексика
- Сборная США (футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Сирии
- Сборная Гондураса (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Тринидада и Тобаго
crazysun78
главное, не пользоваться малазийскими авиалиниями..
15:24
Zwolle
Сирия аутсайдер в матчах против Австралии, да и американцы скорее всего напрямую попадут на ЧМ. Скорее вероятны игры Австралия-Панама.
15:06
Vamphyri
Это нужно ещё соккероузов победить сначала. Что совсем не просто, на самом деле.
15:02
Разбанен досрочно
вовка свой десант туда тоже подгонит под предлогом войны с террористами?)
15:00