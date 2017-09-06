Сирия может встретиться с США в отборе ЧМ-2018

Сборная Сирии благодаря голу на третьей добавленной минуте матча с Ираном (2:2) вышла в четвертый раунд отборочного турнира в Азии. Там ее ждет Австралия – игры состоятся 5 и 10 октября. Свои домашние матчи сирийцы из-за войны проводят в Малайзии.

В случае успешного исхода Сирия выйдет в межконтинентальные стыки и сыграет с четвертой командой пятого отборочного раунда КОНКАКАФ. Сегодня эту строчку занимает сборная США. Впереди у американцев еще два матча – с Панамой, которая их опережает на одно очко и аутсайдером группы – сборной Тринидада и Тобаго.

АЗИЯ. Четвертый отборочный раунд

5 октября. Сирия – Австралия

10 Октября. Австралия – Сирия

КОНКАКАФ. Пятый отборочный раунд

И В Н П М О 1. МЕКСИКА 8 5 3 0 11-3 18 2. Коста-Рика 8 4 3 1 12-5 15 3. Панама 8 2 4 2 7-5 10 4. США 8 2 3 3 12-11 9 5. Гондурас 8 2 3 3 9-16 9 6. Тринидад и Тобаго 8 1 0 7 4-15 3

6 октября. США – Панама, Коста Рика – Гондурас, Мексика – Тринидад и Тобаго.

10 октября. Тринидад и Тобаго – США, Панама – Коста Рика, Гондурас – Мексика