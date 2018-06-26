17:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Син Тхэ Ен: "Желаю сборной России показать такой же результат, которы мы показали на ЧМ-2002"


Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен пожелал сборной России успешно сыграть на домашнем чемпионате мира-2018 и повторить корейский успех 2002 года. На чемпионате мира в Японии и Корее команда под руководством Гуса Хиддинка заняла четвертое место.

- Всегда случается много неожиданных результатов на чемпионатах мира. Все команды идут своим путем, - цитирует "Р-Спорт" Син Тхэ Ена. - Я надеюсь, что футбол будет прогрессировать в России, и желаю, чтобы сборная России показала такой же отличный результат, который мы показали на домашнем чемпионате мира.

Сборная России на ЧМ-2018 вышла в 1/8 финала, где сыграет против Испании.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180626/1138573385.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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