Син Тхэ Ен: "В сборной Сон Хын Мин жертвует собой ради командных действий"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхе Ен выразил надежду, что форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин проявит себя в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Мексики. По словам специалиста, нападающий в национальной команде играет не так ярко, как в клубе.

- Cон Хын Мин – лучший из всех азиатских игроков, - цитирует "Р-Спорт" Син Тхе Ена. - Но пока он не очень стабильно выступал в составе сборной. В национальной команде он жертвует собой ради командных действий. Я надеюсь, что он проявит себя в игре с Мексикой.

Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское) //

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