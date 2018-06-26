Син Тхэ Ен: "Большая честь, что меня сравнивают с Левом"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии сказал, что ему льстит сравнение с рулевым немцев Йоахимом Левом.

- Для меня это большая честь, что меня сравнивают с Левом. Ведь он один из лучших тренеров мира, а еще он очень стильный, и человек он отличный, - цитирует "Р-Спорт" Син Тхэ Ена.

Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское)