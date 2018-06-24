Симон Миньоле: "Мы счастливы квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира, но нам есть над чем работать"

Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле заявил, что команда довольна тем, как провела две игры группового этапа чемпионата мира, но намерена улучшить свою игру. Бельгийцы в двух стартовых матчах группы G обыграли Панаму (3:0) и Тунис (5:2), гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

- Мы провели очень хороший и организованный матч против команды Туниса на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Миньоле. - Практически 80 процентов игрового времени сборная Бельгии доминировала на поле, заставляя соперника играть исключительно на контратаках, однако корону самой сильной команды нам надевать рановато. Нам еще есть над чем работать и есть, какие аспекты игры улучшать, так как в некоторых моментах соперник заставлял нас немного понервничать, но если ты претендуешь на самые высокие места, то такое недопустимо. Мы счастливы квалифицироваться в 1/8 финала, однако впереди нас ждет такая же сложная игра, в которой станет ясно, какое место мы займем в группе".

Отметим, что последнюю игру группового этапа бельгийцы проведут против Англии. Матч пройдет 28 июня в Калининграде.

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